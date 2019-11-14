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Студент колледжа в Благовещенске открыл стрельбу, два человека погибли

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  Наира Давлашян  и ТАСС
Студент колледжа в Благовещенске открыл стрельбу, два человека погибли
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Студент колледжа в Благовещенске начал стрельбу из пятизарядного ружья после того, как его удалили из аудитории за опоздание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Два человека погибли, включая стрелявшего, трое получили множественные ранения.

"По предварительной информации, студента удалили из аудитории за опоздание, после этого он открыл огонь по студентам из пятизарядного ружья", - сказал собеседник агентства. В МВД считают, что причиной происшествия мог стать конфликт стрелявшего со сверстниками.

Двое пострадавших доставлены в областную детскую клиническую больницу: один - в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние стабильное.

Инцидент произошел в четверг около 10:00 (04:00 мск). Местные СМИ сообщают, что во время инцидента в аудитории находились 20 человек. Стрелявший, которому, со слов очевидцев, 18 лет, вышел в туалет во время занятий и вернулся с ружьем.

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А вот и пострадавшие учащиеся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.По нашей информации один из студентов открыл стрельбу из дробовика. В Благовещенске утром началась стрельба по адресу Шевченко — Красноармейская. Видео от подписчиков ☠️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Учебный процесс приостановлен, со студентами работают сотрудники правоохранительных органов. По информации Министерства образования, в колледже были приняты все необходимые меры безопасности. Там работала служба охраны, тревожная кнопка была в исправности.

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