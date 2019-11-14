Студент колледжа в Благовещенске открыл стрельбу, два человека погибли

Студент колледжа в Благовещенске начал стрельбу из пятизарядного ружья после того, как его удалили из аудитории за опоздание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Два человека погибли, включая стрелявшего, трое получили множественные ранения.

"По предварительной информации, студента удалили из аудитории за опоздание, после этого он открыл огонь по студентам из пятизарядного ружья", - сказал собеседник агентства. В МВД считают, что причиной происшествия мог стать конфликт стрелявшего со сверстниками.

Двое пострадавших доставлены в областную детскую клиническую больницу: один - в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние стабильное.

Инцидент произошел в четверг около 10:00 (04:00 мск). Местные СМИ сообщают, что во время инцидента в аудитории находились 20 человек. Стрелявший, которому, со слов очевидцев, 18 лет, вышел в туалет во время занятий и вернулся с ружьем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Учебный процесс приостановлен, со студентами работают сотрудники правоохранительных органов. По информации Министерства образования, в колледже были приняты все необходимые меры безопасности. Там работала служба охраны, тревожная кнопка была в исправности.