Испания: объединение и размежевание

Первое за последние более, чем 40 лет, коалиционное правительство может быть сформировано в Испании: соглашение о сотрудничестве между социалистами, возглавляемыми действующим премьером Санчесом, и левыми радикалами, лидером партии "Подемос" Иглесиасом, было подписано накануне.

Таков главный итог четвертых за последние четыре года парламентских выборов. Правые во главе с Пабло Касадо ушли в оппозицию: "Сеньор Санчес уже выбрал себе союзников, мы же намерены возглавить тех, кто будет правительству оппонировать".

По словам Айтора Эстебана из Баскской националистической партии, "жаль только потраченного времени и ушедших от них сторонников - за полгода обе партии потеряли полтора миллиона избирателей, потеряли большинство в верхней палате, и этим воспользовалась партия VOX".

Официальный представитель кабмина Каталонии Меричель Будо заявила следующее: "Мы приветствуем начало диалога и тот факт, что Педро Санчес понимает необходимость достижения консенсуса, когда речь идет о демократии. Мы в Каталонии этого правила придерживаемся давно".

Сейчас у социалистов и у представителей "Подемос" насчитывается в общей сложности 155 мандатов, и этого недостаточно, чтобы обеспечить поддержку большинства в 350-местной нижней палате, так что диалог с другими политическими силами придется продолжить.