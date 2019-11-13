Ехать медленнее ради природы

Нидерланды вводят ограничение скорости на автомагистралях страны. Теперь в светлое время суток можно будет выжимать только 100 км/ч вместо 130. Эта мера, по мнению властей, поможет снизить выбросы азота в атмосферу.

Премьер-министр Марк Рютте прямо заявил, что совсем не в восторге от происходящего и хотел бы надеяться, что ограничительные меры будут временными:

«Никому это не нравится, но в конечном итоге это поможет нам. Это необходимо, чтобы предотвратить застой в экономике и избежать ненужного сокращения рабочих мест. Существуют критически важные для нашей безопасности проекты вроде усиления дамб — мы не можем остаться без них, так что необходимы чрезвычайные меры», — рассказал премьер.

Среди других мер, направленных на сокращение выбросов — изменение требований к корм для скота, чтобы в навозе содержалось меньше азота. Кроме того, власти разрабатывают и схему поддержки для фермеров, которые хотят прекратить заниматься сельским хозяйством из-за уже весьма многочисленных ограничений, налагаемых в интересах защиты окружающей среды.