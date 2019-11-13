Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Газа

Израиль грозит радикалам "новыми ударами"

 Комментарии
  Мария Горковская 
Израиль грозит радикалам "новыми ударами"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

"Новыми и новыми ударами" пригрозил Израиль радикалам из группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. С таким заявлением выступил на заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху после обстрела территории еврейского государства в среду. Всего с начала вооруженного противостояния из палестинского анклава было выпущено 250 ракет. "Железный купол" сбил 90% из них.

"Как я уже говорил, мы не желаем эскалации, но будем отвечать на каждое нападение, отвечать очень жестко. "Исламскому джихаду" лучше это уяснить прямо сейчас, а не тогда, когда уже будет слишком поздно", - заявил Нетаньяху.

О жертвах среди израильтян не сообщается. В Сдероте в результате ракетного удара из Сектора Газа сгорела фабрика по производству матрасов.

В палестинском анклаве разрушены десятки зданий. По данным местного минздрава, погибли 22 человека. Из них как минимум 11 - активисты радикальной группировки, в том числе командир вооруженного крыла "Исламского джихада", чья смерть и привела к эскалация конфликта.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.