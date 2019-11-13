Израиль грозит радикалам "новыми ударами"

"Новыми и новыми ударами" пригрозил Израиль радикалам из группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. С таким заявлением выступил на заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху после обстрела территории еврейского государства в среду. Всего с начала вооруженного противостояния из палестинского анклава было выпущено 250 ракет. "Железный купол" сбил 90% из них.

"Как я уже говорил, мы не желаем эскалации, но будем отвечать на каждое нападение, отвечать очень жестко. "Исламскому джихаду" лучше это уяснить прямо сейчас, а не тогда, когда уже будет слишком поздно", - заявил Нетаньяху.

О жертвах среди израильтян не сообщается. В Сдероте в результате ракетного удара из Сектора Газа сгорела фабрика по производству матрасов.

В палестинском анклаве разрушены десятки зданий. По данным местного минздрава, погибли 22 человека. Из них как минимум 11 - активисты радикальной группировки, в том числе командир вооруженного крыла "Исламского джихада", чья смерть и привела к эскалация конфликта.