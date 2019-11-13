Грета Тунбрег: фреска в Сан-Франциско

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг смотрит с фрески-мурала на стене одного из зданий в Сан-Франциско. Автор - аргентинский уличный художник Андрес Петреселли, подписывающий свои работы псевдонимом "Кобре" - говорит, что он хотел таким образом напомнить людям об опасностях, связанных с климатическими изменениями.

"Фреска - это что-то вроде фильма, она помогает людям вести диалог", - считает Кобре.

Пол Скотт, исполнительный директор OneAtmosphere.org - некоммерческой организации в Сан-Франциско, которая финансировала создание фрески говорит:

"Мы надеемся, что это заставит людей задуматься над посланием Греты, что они воспримут его как призыв к действию".

Фреска с портретом Греты находится рядом с площадью Юнион-сквер в Сан-Франциско. Пол Скотт говорит, что его организация хотела бы сделать такие муралы с портретами экологических активистов и на других зданиях города.