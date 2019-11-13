Присяга у Бундестага

400 новобранцев Бундесвера принимают присягу у стен Бундестага. Такую церемонию в Германии проводят впервые за шесть лет. Новый министр обороны страны, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подчеркнула, что Бундесвер защищает Германию от внешних угроз и является неотъемлемой частью общества:

«Вот почему верно и правильно отмечать такие события в этом месте — особенно в этом месте», — отметила министр.

12 ноября в Германии отмечают создание вооружённых сил ФРГ: в этот день в 1955 году приняли присягу первые добровольцы Бундесвера.

Вольфганг Шойбле, председатель Бундестага:

«Мы, как общество, должны проявить себя в том, чтобы не уклоняться от долга Германии по обеспечению мира, защите наших ценностей, в том, чтобы выполнять свои задачи в соответствии с обязательствами, данными нашим союзникам».

Новобранцев охраняли сотни полицейских: центр Берлина с раннего утра был перекрыт. Активисты, считающие такие события неприемлемым проявлением милитаризма, устроили собственную манифестацию.

Антон Хофрайтер, «Партия зелёных»:

«Важнейший для нас принцип в том, что государство берёт на себя ответственность во многих аспектах, и потому Германия должна лучше заботится о мигрантах, взять на себя большую ответственность по борьбе с климатическим изменениями как на международной арене, так и внутри страны».

На прошлой неделе министр обороны заявила о планах в течение 12 лет удвоить расходы на вооружённые силы. В этом случае, военный бюджет Германии окажется больше, чем у любой другой страны ЕС или, к примеру, России.