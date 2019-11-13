Давид Сассоли: "Национализм - вирус для Европы"

Председатель Европарламента с июля этого года Давид Сассоли имеет большой опыт работы в качестве тележурналиста. Социал-демократ, хорошо знакомый итальянской публике, он решил перейти в европейскую политику в 2009 году. Во время работы в качестве евродепутата он сосредоточил свою деятельность на ряде острых тем, таких как миграция. Мы встретились с ним в Брюсселе в Европарламенте в очень важный для Европы момент.

Елена Каваллоне, euronews: "Мы находимся на критическом этапе, когда Еврокомиссия отложила начало своего мандата из-за отклонения Европейским парламентом кандидатур трех номинированных комиссаров. Мы являемся свидетелями необычного противостояния между этими двумя институтами..."

Давид Сассоли, председатель Европарламента: "Скажем так, Европарламент серьезно относится к своей роли. Многие кандидатуры были изучены и одобрены. Три кандидата были отклонены, и теперь их заменили. Пока что мы задержали процесс на один месяц, это не так уж много. Но нам нужно запустить законодательный процесс и позволить Еврокомиссии работать. Могу с определенным оптимизмом сказать, что они смогут приступить к выполнению своих обязанностей 1 декабря".

euronews: "Но эта ситуация зашла в тупик: деятельность учреждения находится в режиме ожидания. И все это европейские граждане воспринимают как запутанную ситуацию, сложившуюся, возможно, из-за игр вокруг демонстрации силы..."

Давид Сассоли: "Почему? Парламент выполняет свою работу, это не игра. Это акт прозрачности и демократии. Все было прозрачно. Изучение возможных конфликтов интересов и слушания проходили публично. Учреждения серьезно относятся к своим обязанностям, ведь они представляют интересы граждан".

euronews: "Дистанция между европейскими институтами и гражданами - одна из главных тем, которые используют евроскептики. Мы видим рост крайне правых и популистов во многих странах. Недавно на испанских выборах националистическая партия VOX удвоила количество своих мандатов. Что происходит? Почему эти силы добиваются успехов?"

Давид Сассоли: "Они укрепились, но им не удалось захватить европейские институты. Во время избирательной кампании на европейских выборах они заявляли, что уничтожат Европу. Они говорили, что лучше, чтобы каждая страна жила самостоятельно. Но граждане это не поддержали. Да, эти силы получили большее доверие в некоторых странах, но в целом идея о том, что Европа по-прежнему является общим домом, очень сильна".

euronews: "Тем не менее, Европарламент решил поместить в карантин крайне правых депутатов. Вы считаете, что изоляция части Парламента, которая была избрана гражданами, резонная мера?"

Давид Сассоли: "Это не акт насилия, это просто демократия. Так работает парламент: есть большинство и меньшинство. Проевропейские партии решили, что националистов нужно держать в страхе. Потому что национализм - это вирус для Европы, которая должна оставаться сильной и единой".

euronews: "К слову - о национализме, Дрезден недавно объявил режим "чрезвычайной ситуации из-за нацизма", в то время как в Италии сенатору, которая пережила Холокост, пришлось выделять телохранителей из-за угроз, которые она получает. Является ли это признаком того, что европейские ценности переживают кризис?"

Давид Сассоли: "Нет. Этими ценностями мы отвечаем на все вызовы. Если бы у нас не было европейских ценностей, возможно, те, кто угрожает сенатору, были бы наделены полномочиями. Может быть, они чувствовали бы себя сильнее. Но они изолированы, потому что наши ценности делают нас сильнее".

euronews: "Брексит" стал проявлением определённой путаницы, а также евроскептицизма. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил euronews, что британцы всегда были европейцами с частичной занятостью. Как бы вы их назвали?"

Давид Сассоли: "Это правда. Для нас, конечно, это больно. Мы не думали, что такое когда-нибудь произойдет, но мы должны уважать решение британских граждан. Конечно, лучше иметь упорядоченный "брексит", чем беспорядочный. Мы сказали то же самое Борису Джонсону: организованный выход лучше для всех".

euronews: "Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что росту евроскептицизма и, соответственно, "брекситу" способствовало поведение Евросоюза".

Давид Сассоли: "Референдумом по "брекситу" они надеялись разделить Европу, но в итоге им это не удалось. Как и националисты на континенте, которые также являются сторонниками "брексита", они думали, что разрушат Европейский Союз. Но получилось наоборот - несмотря на то, что мы в ЕС обсуждаем всё и спорим по всем вопросам, в отношении "брексита" у нас всегда было единодушие. Это потому, что мы говорим о защите пространства, которое должно быть дружелюбным для всех и которое может позволить каждому защищать свои ценности и свободы".

euronews: "То есть у Евросоюза не было ошибок?"

Давид Сассоли: "Я не вижу никаких ошибок. Мы шли вперед с решимостью защитить граждан Европейского Союза. Мы также заботимся о британских гражданах, которые решили покинуть нас".

euronews: "Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что другим странам, таким как Италия, было бы намного лучше без Европейского Союза. Как вы думаете, это вмешательство?"

Давид Сассоли: "Я думал, что администрация США изменила свое отношение к Европе, но я ошибался. Возможно, когда начинается их избирательная кампания, Соединенные Штаты демонстрируют более жесткую позицию. Я считаю, что европейские граждане сделали выбор и убеждены, что им лучше в рамках Союза, где мы можем защитить себя лучше, чем в одиночку. Нет какой-то отдельной проблемы, которую европейские страны могут решить самостоятельно: от сельского хозяйства до промышленности, безопасности и энергетики. Какие проблемы европейские страны могут решить без Европейского Союза?"

euronews: "Одна из них - иммиграция".

Давид Сассоли: "Миграция, внешняя политика, оборонная - мы можем перечислить все стоящие перед нами проблемы".

euronews: "Однако мы увидели, что иммиграция стала испытательной площадкой для европейского единства. Некоторые государства-члены отказались принимать просителей убежища, другие приняли односторонние меры. Как вы оцениваете ужесточение иммиграции, введенное французским правительством?"

Давид Сассоли: "Я думаю, что мы должны уметь находить консенсус. К сожалению, политика - это не просто искусство придумывать решения. Это также способность находить консенсус для получения результатов. Конечно, в вопросе иммиграции нам еще нужно добиться прогресса. Я считаю, что это должна быть общеевропейская проблема, а не проблема отдельных государств-членов".

euronews: "Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с которой вы встречались несколько раз, пообещала новое иммиграционное соглашение. Учитывая внутренние разногласия, учитывая доказанные нарушения прав человека в Ливии, является ли жизнеспособным вариантом создание контролируемых Европой зон в Ливии?"

Давид Сассоли: "Как это можно сделать в охваченной войной стране? Реформа соглашения между Италией и Ливией должна проводиться под наблюдением ООН. Лагеря беженцев в Ливии должны управляться Организацией Объединенных Наций. Я считаю, что это был бы большой шаг вперед. Что касается Европы, то мы увидели, что некоторые страны благодаря доверию, вдохновленному новым итальянским правительством, начали диалог на Мальте. Другие страны присоединились, и я считаю, что это хорошая атмосфера для создания чего-то большего, чем только добровольная основа. Нам нужна европейская иммиграционная политика".

euronews: "Есть ли для этого реальная политическая воля?"

Давид Сассоли: "Я считаю, что это в интересах каждого. Конечно, мы должны дать всем возможность понять это. Существует солидарность не только в том, что касается миграции. Например, по вопросу обороны. В Финляндии 1200 километров внешней границы. В такой стране, как Финляндия, в которой проживает менее 6 миллионов человек, есть 150-тысячная армия, защищающая протяженную границу, и это также служит нашей безопасности".

euronews: "Говоря об обороне - Турция начала наступление на севере Сирии. Президент Франции Макрон заявил, что эта ситуация вызвала "смерть мозга" НАТО. Он прав?"

Давид Сассоли: "Вопросы общеевропейской оборонной политики обсуждаются с 1953 года, но пока сделано очень мало шагов. Я хотел бы, чтобы правительства взяли на себя больше обязательств по заполнению этого пробела и обеспечению единой оборонной политики, обладающей силой сдерживания, которая выполняет миротворческие миссии под эгидой Евросоюза. Но на данный момент рискованно подрывать то, что у нас есть, надеясь на то, чего у нас нет. Я считаю, что в данный момент нужны Атлантический альянс и НАТО".

euronews: "После того, как Евросоюз осудил это наступление, президент Турции Эрдоган пригрозил Европе открыть границы и наводнить ее мигрантами. Является ли Европа заложницей Эрдогана?"

Давид Сассоли: "Нет. Конечно, Турция - это ворота в Европу для Ближнего Востока. Там многое происходит во многих странах. Например, в Ливане, где на три миллиона жителей приходится полтора миллиона беженцев. Что касается финансирования лагерей беженцев на границе с Сирией, я думаю, что Европа сыграла свою роль. Эти деньги не передаются Эрдогану, как утверждает националистическая пропаганда. Деньги предоставляются организациям, которые управляют этими лагерями. Но эти деньги заканчиваются, и Эрдоган говорит: "Я не буду тратить деньги на это". Если Европа заплатит, эти лагеря продолжат защищать людей. Я считаю, что Европа должна выполнить свой долг перед теми людьми, которые бежали от войны и хотят вернуться в свои дома".

euronews: "Что же может сделать Европейский Союз, чтобы оказать давление на Турцию?"

Давид Сассоли: "Есть разные способы. Мы можем сосредоточить внимание на экономических санкциях, которые, я считаю, будут подходящей мерой для Эрдогана".

euronews: "Но, похоже, что по отношению к Турции не все государства-члены ЕС придерживаются одной и той же линии. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Орбан очень торжественно принял президента Турции. Является ли Венгрия дестабилизирующим фактором для европейской сплоченности?"

Давид Сассоли: "Венгрия - это страна, которая находится под наблюдением. У Европейского Союза есть много недостатков, но он заботится о своей демократической модели и верховенстве закона. Он также может контролировать то, что происходит во внутренней жизни стран. Мы видели это и в случае с Венгрией, и в случае с Польшей. Евросоюз умеет добиваться того, чтобы его услышали. Я считаю, что это очень важно, и это миссия Европейского Союза".

euronews: "Поговорим о постсоветских странах. Сейчас широко отмечают тридцатую годовщину падения Берлинской стены. Мы знаем, что вы были там в те дни, есть фотография, где вы бьете молотом по стене..."

Давид Сассоли: "Мы были очень молоды, и это был большой праздник. Современная Европа родилась на руинах этой стены. Сейчас нам лучше, чем раньше, а не хуже, как хотели бы националисты. Мы привели наше географическое пространство в соответствие с нашими политическими ценностями, с демократией и свободой. Нам всегда нужно обращать внимание на эти процессы. Но я не думаю, что кто-то может сказать, что раньше было лучше, особенно те молодые люди, которые праздновали это событие тогда. Это был позорный барьер, который разделял город, а также был символом разделения Европы".

euronews: "С тех пор в Европе произошел процесс стремительного расширения. Но сейчас есть разломы между Востоком и Западом, между Севером и Югом. Как Европа может их преодолеть?"

Давид Сассоли: "Мы не должны бояться политики. Европа - это игровое поле со своими правилами и интересами".

euronews: "Эти разломы не влияют на то, как Европа функционирует?"

Давид Сассоли: "Они естественны. Вы думаете, в США не спорят? Мы обсуждаем эти вопросы и в наших странах, и будем обсуждать их в Европейском Союзе. Политика это темперамент и амбиции. Есть ценности и есть интересы. Это естественно. Но важно то, что все это происходит прозрачно. В этом сила демократической системы".

euronews: "Между государствами-членами возникла напряженность по поводу переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании. На данный момент Европейский Союз закрыл свои двери. Значит ли это, что ЕС сам вышел из этих переговоров?"

Давид Сассоли: "Подавляющее большинство правительств - 25, если быть точным, - и все европейские институты, Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС сказали "да" началу процесса вступления. Было три страны, которые сказали "нет". Я считаю, что они были неправы, я также сказал об этом президенту Макрону, когда ездил к нему. Я надеюсь, что этот вопрос может быть решен быстро. Как мы можем сказать "нет" тем, кто хочет быть с нами? Разумно ли делать такой выбор? Я так не думаю".

euronews: "Думаете ли вы, что это решение было принято в поддержку той части общества, которая считает необходимым сначала укрепить союз двадцати семи?"

Давид Сассоли: "Я считаю, что внутренние проблемы оказывают слишком большое давление на европейские вопросы. Национальные политики должны лучше решать свои национальные проблемы. Они имеют слишком большое влияние на европейском уровне".

euronews: "Считаете ли вы, что Евросоюз утратил доверие этих стран, а также всех тех, кто стремится вступить в ЕС?"

Давид Сассоли: "Нет, потому что я был в Скопье, я встречался с молодежью, со студентами университетов. Я говорил со всеми парламентскими группами. Я также выступал в парламенте Северной Македонии и почувствовал, что они поняли, что мы хотим их присоединения. Институты ЕС и правительства хотят, чтобы они начали свой путь вступления, и надеются, что это произойдет в ближайшие месяцы".

euronews: "Господин председатель, последний вопрос. Мы говорили о близости европейских институтов к европейским гражданам. Перед тем, как стать председателем Европарламента, вы выразили пожелание, чтобы в холодные ночи его здание могло открыть свои двери для многочисленных бездомных, которые находятся на улицах. В Брюсселе уже холодно, все еще много бездомных, а вы теперь - председатель Европейского парламента. Возможен ли этот план?"

Давид Сассоли: "Мы хотим сделать две вещи: мы уже собираем все продукты, остающиеся в парламенте. А сейчас нам нужно найти способы открыть некоторые его помещения. Конечно, мы также должны обеспечить безопасность. Мы ищем способы быть полезными для бедных жителей Брюсселя, которым предстоит столкнуться с серьезными трудностями в ближайшие месяцы".