Австралия в огне

В австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс бушуют около 150 природных пожаров.

Действует режим чрезвычайного положения. Погибли три человека. Сгорели уже сотни домов. В частности, были уничтожены несколько зданий, принадлежащих голливудскому актеру Расселу Кроу.

Пострадали не менее 13 пожарных. В районе Радлинг Хаус к западу от Брисбена во время тушения огня потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот получил незначительные травмы

Власти призвали местных жителей и туристов срочно эвакуироваться. "Я полностью раздавлена, сердце разрывается", — говорит Джули Хейлброн. "Здесь была вся наша жизнь. Мы всё восстановим, на это уйдёт время, но мы это сделаем".

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Лесные пожары в Австралии не редкость для засушливого летнего сезона, но в этом году они начались слишком рано —на континенте ещё не закончилась весна.

Между тем метеорологи прогнозирует усиление северных ветров, которые принесут повышение температуры и снижение влажности, что значительно ухудшит пожарную обстановку вдоль всей линии восточного берега.

"Мемпуратура воздуха превысит средние показатели на шесть-восемь градусов Цельсия", —сообщила представительница Бюро метеорологии Австралии Виктория Доддс.

В Сиднее объявлен катастрофически высокий уровень пожарной опасности. А в это время правящая партия и оппозиция спорят о вопросах, связанных с изменением климата и противопожарными мерами.