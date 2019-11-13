Взрыв в Кабуле: 12 погибших

По меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей, стали жертвами теракта в столице Афганистана, где в среду утром возле здания МВД взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой. Около двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо сотрудников иностранной охранной компании, находившихся в бронированном автомобиле. Именно они, предположительно, были целью нападения.

– Я был в своей пекарне в момент взрыва, он был такой силы, что меня сбило с ног взрывной волной, – рассказывает один из свидетелей. – Когда я поднялся, всё вокруг было покрыто пылью, все окна повыбивало. Дети погибли при взрыве, а ещё пострадала мечеть, которая тут поблизости.

Ответственность за взрыв до сих пор не взяла ни одна из действующих в стране группировок.