"Сибирский экспресс" в США

Настоящая зима уже пришла в несколько американских штатов. Подобная погода нетипична для этих мест в это время года, между тем в Кентукки первый снег выпал ещё в конце октября. В Мичигане и Канзасе гололедица стала причиной автомобильных аварий, в которых погибли четыре человека.

В Чикаго при посадке в международном аэропорту О'Хара самолёт выкатился за пределы обледеневшей взлётно-посадочной полосы, при этом обошлось без пострадавших. Из-за сильного снегопада здесь отменили более 1200 рейсов. Многочисленным пассажирам приходится запасаться терпением:

– Мы должны были вылететь сегодня в 14:30, но теперь придётся ждать не меньше суток, к тому же неизвестно, сможем ли мы попасть на тот рейс.

– Мать-природа намного сильнее любого из нас. Так что мы относимся к этому спокойно.

Мощный поток холодного полярного воздуха, который уже прозвали «Сибирским экспрессом», движется над Канадой в юго-восточном направлении в сторону Соединённых Штатов, где, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются рекордно низкие температуры.