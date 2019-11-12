82 афганца в грузовике

Турецкие силы безопасности остановили грузовик, который перевозил свыше 80 нелегальных мигрантов. Инцидент произошёл в городе Айваджик на побережье Эгейского моря. В кузове гроузовика находились 82 человека, все — выходцы из Афганистана Они собирались попасть на греческий остров Лесбос морским путем.

Всего за последние несколько дней жандарерия провинции Чанаккале провела в районах Айваджик и Эзине 13 спецопераций, в ходе которых задержаны 430 нелегальных мигрантов, в их числе почти 400 афганцев, а также 33 сирийца и один палестинец.

Ранее полиция Греции обнаружила свыше 400 выходцев из Афганистана в грузовом рефрижераторе на севере страны. По данным ООН, с начала года в Грецию прибыли свыше 55 тысяч нелегальных мигрантов и беженцев.

В начале ноября Брюссель принял решение усилить Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex, расширив его мандат и увеличив контингент до 10 тысяч сотрудников.