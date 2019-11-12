Что означает отставка Моралеса для Латинской Америки?

За 14 лет, которые свергнутый боливийский президент Эво Моралес провел у власти, на континенте практически не осталось лидеров так называемого "розового прилива" - перехода ряда латиноамериканских стран к идеям левого политического спектра в 2000-х гг.

Пока бывший президент Бразилии Лула да Силва отбывал тюремный срок за коррупцию, к власти пришел ультранационалист Жаир Болсонару. В Аргентине чету Киршнер сменил перонист Маурисио Макри, а президентом Колумбии стал глава правой коалиции Иван Дуке.

После многотысячных демонстраций, потрясших Боливию, Эво Моралес, один из последних лидеров "розового прилива", сообщил, что уходит с поста президента и направляется в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Что означает его отставка для всего региона?

Венесуэла еще более изолирована

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Моралес критиковал Запад за санкционную политику в регионе, считая, что США ведут экономическую войну против венесуэльского лидера Николаса Мадуро и идей так называемой "Боливарианской революции" - отказа от капитализма с пользу социалистических ценностей.

"Мир знает, что президент Мадуро, подавивший госпереворот и предотвративший военную интервенцию со стороны США, находится в экономической блокаде, - сказал он, уходя со своего поста. - Права Родины стоят выше идеологический различий".

Отставка Моралеса стала сильным ударом по Мадуро, чей предшественник Уго Чавес некоторое время был наставником боливийского лидера. После того, как Эквадор перестал открыто поддерживать официальный Каракас, одиночество Мадуро стало еще очевиднее.

"Мы должны позаботиться о нашем брате Эво Моралесе, - призвал он своих сторонников. - Мы должны объявить о бдении в знак солидарности".

Как уход Моралеса скажется на отношениях страны с Россией и Китаем?

Правительство Моралеса тесно сотрудничало с Россией и Китаем, заинтересованными в разработке литиевых месторождений в регионе. В последние годы, несмотря на протесты боливийской оппозиции, партнерство лишь усилилось.

Не исключено, что с приходом к власти нового лидера отношения с этими странами изменятся, а США вновь попытаются сблизиться с Боливией. Главный оппозиционный лидер Карлос Меса, известный своими неолиберальными мерами во время пребывания на посту президента, не высказывался по этому вопросу.