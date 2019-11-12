Испанские социалисты и "Подемос" создают коалицию

Лидер Испанской Социалистической рабочей партии Педро Санчес и лидер левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас подписали предварительное соглашение о создании, как он назвали "прогрессивного" коалиционного правительства.
Несмотря на это уже становится понятно, что в составе коалиции будет больше двух партий.
Общего количества мандатов у социалистов и "Подемос" недостаточно для формирования большинства в парламенте - 155 из 350.
Теперь новым партнерам по альянсу необходимо вести переговоры с другими партиями и добирать оставшиеся минимум 21 мандат.
Детали подписанного соглашения не разглашаются. Но по версии СМИ, Пабло Иглесиас получит в новом кабмине пост вице-премьера.
В воскресенье в стране состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась Испанской социалистической рабочей партии, получившей 120 из 350 кресел в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Таким образом, ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Сразу после этого политические силы начали переговоры о создании коалиции. Социалисты при этом отметили, что готовы к сотрудничеству со всеми партиями, кроме ультраправой "Вокс".