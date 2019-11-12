Испанские социалисты и "Подемос" создают коалицию

Лидер Испанской Социалистической рабочей партии Педро Санчес и лидер левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас подписали предварительное соглашение о создании, как он назвали "прогрессивного" коалиционного правительства.

Несмотря на это уже становится понятно, что в составе коалиции будет больше двух партий.

Общего количества мандатов у социалистов и "Подемос" недостаточно для формирования большинства в парламенте - 155 из 350.

Теперь новым партнерам по альянсу необходимо вести переговоры с другими партиями и добирать оставшиеся минимум 21 мандат.

Это новое правительство будет решительно прогрессивным. И будет оно таковым, потому как будет состоять из прогрессивных сил, Социалистической партии и партии "Подемос". А также, в особенности потому, что это правительство будет работать во имя прогресса Испании и испанцев. Единственное, что не укладывается в дух будущего прогрессивного правительства, - это ненависть и противостояние между испанцами Педро Санчес лидер Социалистической партии Испании

Детали подписанного соглашения не разглашаются. Но по версии СМИ, Пабло Иглесиас получит в новом кабмине пост вице-премьера.

Это прогрессивное коалиционное правительство будет сочетать в себе опыт Социалистической партии и смелость "Подемос". Правительство будет стремиться к диалогу перед лицом территориального кризиса и будет работать во имя социальной справедливости - лучшей вакцины против ультраправых Пабло Иглесиас лидер партии "Подемос"

В воскресенье в стране состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась Испанской социалистической рабочей партии, получившей 120 из 350 кресел в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Таким образом, ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Сразу после этого политические силы начали переговоры о создании коалиции. Социалисты при этом отметили, что готовы к сотрудничеству со всеми партиями, кроме ультраправой "Вокс".