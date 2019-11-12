Каталонцы блокируют автотрассы

Французская полиция разгоняет протестующих, перекрывающих шоссе на испанской границе. Сотни каталонцев, сторонников независимости, заблокировали пограничный пункт на автотрассе AP-7, соединяющей соединяет Францию с Испанией, парализовав движение в обоих направлениях на следующий день после парламентских выборов в Генеральные кортесы - парламент королевства.

Массовые протесты в автономном сообществе Каталония не стихают с тех пор, как в середине октября 9 лидеров сепаратистов получили большие тюремные сроки за организацию и проведение референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным.