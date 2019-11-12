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Чили: волна протестов не спадает

Не прекращаются антиправительственные протесты в Чили. В понедельник в столице Сантьяго манифестанты вступили в столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ и водомёты, в ответ полетели камни, палки и другие предметы.

По последним данным, в ходе протестов погибли более 20 человек, около 2000 получили ранения.

Ведётся следствие по более чем 800 заявлениям о злоупотреблениях со стороны стражей порядка, которых обвиняют в изнасилованиях, пытках и избиениях.

Протесты в Чили начались после повышения платы за проезд в метро и обросли более глобальными требованиями положить конец неравенству и социальной несправедливости.

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