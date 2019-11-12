Моралес сбежал в Мексику

Эво Моралес, теперь уже бывший президент Боливии, принял предложение официального Мехико о предоставлении ему политического убежища и покинул страну. Он сообщил в своем микроблоге, что расставание "разрывает ему сердце", и что он обязательно вернется на родину.

Во вторник верхняя палата парламента Боливии соберется на внеочередное заседание, предполагается, что законодатели будут рассматривать пути выходу из нынешнего политического кризиса. Сообщается, что Жанин Аньес, второй вице-спикер Палаты сенаторов, должна будет возглавить страну на переходный период.

Три недели назад в Боливии состоялись президентские выборы. Официальные данные продемонстрировали победу Моралеса, однако его соперник, известный политик Карлос Меса, заявил, что не признает этот выигрыш. Сразу после публикации итогов голосования в стране начались акции протеста и забастовки.

Известно, что отказаться от поста Моралеса попросили армейские чины.

Эво Моралес объявил о отставке 10 ноября, назвав сложившуюся ситуацию госпереворотом.