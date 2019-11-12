Правительство Молдавии ушло в отставку

Кабинет министров Молдавии уходит в отставку: парламент страны вынес вотум недоверия правительству Майи Санду. Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора. Социалисты обвиняют проевропейский блок премьер-министра в попытке единолично определять кандидатуру. Премьер в свою очередь обвинила коалиционных партнёров в том, что они «испугались независимого прокурора»:

Майя Санду, премьер-министр Молдавии:

«Сегодня стало ясно, что идёт борьба между теми, кто хочет получить контроль над правосудием и прокуратурой, кто хочет обогащаться, оставляя Молдавию в нищете, и теми, кто защищает государственные структуры, выступает за независимое правосудие, экономический рост, инвестиции, создание свободного и процветающего общества».

По мнению социалистов и их экс-лидера, президента страны Игоря Додона, премьер намеренно спровоцировала вотум, «чтобы отвлечь внимание от провальной социально-экономической политики».

Глава государства уже инициировал консультации по формированию нового правительства и выразил надежду, что имя нового главы кабинета может стать известно уже на следующей неделе.