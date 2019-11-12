«Спасибо, что спасли мне жизнь!»

Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику. Власти этой страны накануне решили предоставить политику убежище. Самолёт мексиканских ВВС вылетел из Боливии в ночь на вторник.

В Мехико отметили «угрозу жизни и физической неприкосновенности» бывшего главы государства. Сам Моралес прямо заявил, что решение мексиканских властей спасло ему жизнь: по словам политика, его охранникам предлагали большие деньги.

Эво Моралес, экс-президент Боливии:

«Пока я жив, я не уйду из политики. Пока я жив, борьба продолжается. Все народы мира имеют право быть свободными».

О своей отставке Эво Моралес объявил в воскресенье на фоне массовых протестных акций, охвативших страну. Сам он назвал происходящее госпереворотм. В «твиттере» экс-президент призвал сограждан избегать насилия и решать политические вопросы с помощью диалога.

Вместе с президентом посты покинули многие министры и функционеры.

Функции главы государства временно взяла на себя второй вице‑спикер Сената Жанин Аньяс.