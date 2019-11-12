Лавров: Россия ведёт переговоры со всеми

Ситуация в Сирии и Ливане, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перспективы урегулирования на Украине, - эти и другие вопросы прокомментировал перед участниками второго Парижского форума мира глава российского МИДа.

Многих из собравшихся в зале интересовали ставшие за последнее время напряженными отношения между Россией и США: "Они (США - прим.ред.) делают все, чтобы создать квазигосударственные структуры на восточном берегу Евфрата, - заявил в частности Сергей Лавров, - и просят страны Персидского залива инвестировать значительные средства на создание местной администрации на основе Сирийских Демократических сил, курдов из "Отрядов самообороны" и других, с неприкрытым намерением отделить эту часть Сирии, чтобы контролировать там нефтяные месторождения".

При этом глава МИДа РФ отверг обвинения в неоколониализме, подчеркнув, что Россия присутствует в Сирии на законных основаниях для помощи в борьбе с терроризмом, а также упреки в тенденциозности:

"Мы никогда не разрабатывали нашу внешнюю политику в противовес Соединенным Штатам. Ни в коем разе. Если взять Ближний Восток, то Россия - единственная страна, которая ведёт переговоры со всеми, если же взять Сирию, то мы ведем переговоры с правительством, оппозицией, курдами и с американцами тоже, кстати".

Между тем во вторник пятое совместное патрулирование Турции с Россией в приграничном городе Кобани привело к инциденту. Военные открыли стрельбу боевыми патронами, чтобы рассеять местных жителей, которые забрасывали камнями патруль в попытке заблокировать его. Патруль также применил слезоточивый газ. Одни источники сообщают о трёх раненых, другие о двух убитых и семи раненых.