Индия: лобовое столкновение поездов

В Индии столкнулись два поезда. Инцидент произошёл в понедельник в городе Хайдарабад на юге страны по причине сбоя работы сигнальной системы. Момент столкновения оказался запечатлён на кадрах видеонаблюдения. По данным местных властей, ранения получили по меньшей мере 12 человек, включая машиниста. Местные СМИ сообщают о 16 пострадавших. Расследование происшествия или, что их число возросло до 16. На то, чтобы извлечь раненого машиниста из искорёженного локомотива потребовалось восемь часов. Власти обещают провести тщательное расследование обстоятельств происшествия.