Гонконг: «обстановка выходит из-под контроля»

Обстановка в Гонконге готова выйти из-под контроля властей и силовых структур — так заявляют в руководстве Особого административного района. По словам стражей порядка, действия манифестантов становятся всё более жестокими. Активисты блокируют дороги, скидывая на шоссе предметы с мостов, нарушают движение транспорта и работу учебных заведений.

Во вторник полиция вновь неоднократно применяла резиновые пули и слезоточивый газ. За одни только сутки были задержаны 287 человек в возрасте от 12 до 87 лет.

Reuters

Кун Винчэн, пресс-служба полиции Гонконга:

«Верховенство закона в Гонконге находится на грани краха. Погромщики в масках безрассудно выступают за эскалацию насилия в уверенности, что им всё это сойдёт с рук».

Представители манифестантов в свою очередь заявляют, что постоянная радикализация протестов связана, в том числе с жёсткими действиями полиции. В частности, в последние дни неоднократно поступали сообщения о том, что стражи порядка применяли боевые патроны для разгона демонстрантов и прекращения погромов.