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Великобритания

Кибератака на лейбористов

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  Ирина Шелудкова 
Кибератака на лейбористов
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Reuters
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Лейбористская партия Великобритании совместно с Национальным центром кибербезопасности устанавливает личности злоумышленников, совершивших в понедельник масштабную кибертатаку на сайты этой политической силы.

Лидер лейбористов Джереми Корбин утверждает, что хакерская атака, проведенная за несколько недель до парламентских выборов, была безуспешной:

Насколько нам известно, им не удалось похитить нашу информацию, атака была остановлена благодаря эффективной системе безопасности, разработанной нашими силами. Но это говорит о том, что нас ждет в преддверии выборов. Это меня очень беспокоит, потому что кибератака на политическую партию, принимающую участие в выборах, вызывает серьезные подозрения

Британские СМИ со ссылкой на источники в Лейбористской партии сообщают, что атака на цифровые ресурсы была проведена с компьютеров из России и Бразилии. Во вторник сайты лейбористов вновь подверглись сетевой атаке.

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