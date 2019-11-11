Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Турция

Турция возвращает боевиков ИГИЛ в Европу и США

 Комментарии
  Андрей Позняков 
Турция возвращает боевиков ИГИЛ в Европу и США
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Бойцы «Исламского государства» возвращаются домой в Европу и США. Турция начала репатриацию предполагаемых участников террористической группировки и членов их семей. Анкара обещала депортировать даже тех подозреваемых в терроризме, которые были лишены гражданства после своего отбытия в Сирию. Как сообщают в МВД, уже депортирован выходец из Соединённых Штатов, завершена подготовка к депортации семи предполагаемых членов ИГИЛ из Германии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в тюрьмах и специализированных миграционных центрах страны находятся более 1200 задержанных участников террористической группировки. В общей сложности, по данным Reuters, Анкара намерена репатриировать около 2,5 тыс. человек, в основном в страны ЕС.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube