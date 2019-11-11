Россиянин подал в суд, узнав, что шоколад Milka делают не в Альпах, а под Владимиром

Житель Екатеринбурга подал в суд на компанию "Мон`дэлис Русь", которая производит в России шоколад Milka. В иске Дмитрий С. указал, что на протяжении 10 лет покупал шоколадку этой марки, будучи уверенным, что ее делают с добавлением альпийского молока, а позже, прочитав надпись на этикетке, выяснил, что производят ее во Владимирской области.

"Дмитрий пришел к выводу, что информация, указанная на этикетке, не соответствует действительности, альпийским воздухом коровы не дышат и теплый солнечный свет Альп на них не попадает", - говорится на сайте Свердловского областного суда.

Истец пытался взыскать с компании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд отклонил обращение екатеринбуржца, решив, что информация о составе продукта соответствует требованиям российского законодательства: при производстве шоколада используется сухое обезжиренное молоко швейцарских компаний Emmi Schwiez AG и HOCHDORF Swiss Nutrition AG.