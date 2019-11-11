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Россия

Историку Соколову предъявили обвинение

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  Павел Барсуков 
Историку Соколову предъявили обвинение
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Reuters
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Доцент Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Преподавателю истфака инкриминируют расправу над аспиранткой того же факультета Анастасией Ещенко. 63-летнего преподавателя отправили в СИЗО на 2 месяца.

Он сначала признал свою вину, заявив, что убил 24-летнюю Анастасию «на почве личного конфликта». Однако позже подозреваемый отказался от дачи показаний.

Александр Почуев, адвокат:

«Он признаётся, но защита с этим не совсем согласна, потому что ещё много вопросов, в деле будет много „скелетов в шкафу“, и здесь действительно ситуация непростая. Это не рядовое убийство».

По данным следствия, доцент застрелил женщину из малокалиберной винтовки ещё в пятницу, после чего расчленил тело и пытался утопить пакет с останками в реке Мойке, где его и задержали.

Позже водолазы извлекли из реки ещё один пакет, также части тела найдены в квартире подозреваемого вместе с окровавленной пилой.

Олега Соколова называют крупным специалистом по истории Франции наполеоновской эпохи. Он известен и как один из основателей российской военно-исторической реконструкции, которой он начал заниматься ещё в СССР; на себя историк постоянно примерял роль Наполеона. Во Франции Соколов был награжден орденом Почетного легиона.

В Санкт-Петербургском университете уже заявили, что уволят доцента.

Reuters

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Видеомонтаж • Павел Барсуков