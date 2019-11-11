С чем связан успех ультраправых в Испании?

Ультраправая партия "Вокс" в два раза увеличила своё представительство в испанском парламенте. Всего за год националистам удалось стать третьей по популярности партией в стране?

"Вокс" победила в 278 муниципалитетах, 62 из которых только в мадридском регионе. Но особенно заметным успех ультраправых стал на юго-востоке страны, в частности в Мурсии.

И связано это с миграционным кризисом: традиционно в регионе проживают мигранты из Африки - основная рабочая сила в сельском хозяйстве. Такая же ситуация в провинции Альмерия.

"Вокс" победила и в Сеуте — испанском анклаве в Северной Африке, который называют воротами в Европу для незаконной миграции - борьбу с которой яро пропагандирует лидер партии Сантьяго Абаскаль.

Популярность партии "Вокс" в Испании выросла на фоне ее позиции по каталонскому кризису, который стал одной из ключевых тем в ходе предвыборной кампании после вердикта по делу региональных политиков, причастных к организации референдума о независимости в 2017 году. Партия Абаскаля выступает за упразднение автономии Каталонии.

Второй причиной, сыгравшей на руку националистам, называют перезахоронение останков Франко из Долины павших на кладбище под Мадридом. Организованное правительством социалистов во главе с Педро Санчесом мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в обществе, что помогло ультраправым набрать дополнительные голоса.

В основном эти факторы повлияли на то, что Испания, как показали выборы, сдается под натиском националистов.