Выборы в Испании: в поисках коалиции

Повторные выборы в Испании прошли по еще более сложному сценарию.

При схожем балансе сил в апреле, социалистическая партия снова становится первой, хотя и теряет три места в парламенте. В то время как ультраправые удваивают свое присутствие в законодательной власти с историческим результатом — 52 депутата.

Социалисты займут 120 кресел, 88 получает "Народная партия", которой удалось восстановить свои утерянные на апрельских выборах позиции, показав при этом результат, хуже ожидаемого, из-за подъема популярности партии "Вокс".

Самое тяжелое поражение потерпели либералы — партия "Граждане" получила только 10 мандатов, на 47 меньше, чем в апреле, став шестой политической силой Испании.

Коалиция левых политических сил "Подемос" также ухудшила свой результат, получив 35 мандатов.

Из-за апатии населения к повторным выборам позиции националистов усилились благодаря перешедшим от "Народной партии" и "Граждан" голосам к партии "Вокс"

Сейчас же, как уверяют политические лидеры, главная цель — достичь согласия в правительстве.

Мое обещание заключается в том, что на этот раз да, да или да мы получим прогрессивное правительство, и именно поэтому мы разблокируем политическую ситуацию в этой стране. Мы призываем к сотрудничеству все политические партии, кроме тех, которые не хотят совместного сосуществования и ведут ненавистническую и антидемократическую полемику Педро Санчес лидер Испанской социалистической рабочей партии

Большая коалиция была бы самым простом решением исходя из численности, но практически невозможной с политической точки зрения.

Возможный альянс социалистов с Народной партией сделал бы усилившихся ультраправых лидерами оппозиции, что крайне не устраивает население.

Во-первых, мы собираемся повысить требования к Социалистической партии. Давайте посмотрим, что скажет Педро Санчес, а затем мы возьмем на себя ответственность, так как Испания не может и дальше переживать политический кризис Пабло Касадо лидер Народной партии

Другие возможные коалиции возможны и по левому фронту, одна из них требует поддержки Левых республиканцев Каталонии или "Граждан", а также других политических меньшинств.

Коалиция в ультраправых рядах невозможна, как и тот факт, что оппозиция поможет создать социалистическое правительство.

В любом случае, даже если соглашение между партиями будет достигнуто, и работа парламента сможет сдвинуться с мертвой точки , уже ясно, что управление ею будет самой большой проблемой.