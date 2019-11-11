Выборы в Румынии: 2-ой тур состоится через две недели

В Румынии лидер Национал-либеральной партии и одновременно действующий президент страны Клаус Йоханнис стал победителем 1-го тура выборов. По предварительным данным, за него проголосовали 39% избирателей.

Лидеру Социал-демократической партии Виорике Дэнчилэ свои симпатии продемонстрировали 22,5% граждан.

Клаус Йоханнис, выступая перед своими сторонниками, призвал голосовать, как он подчеркнул, "чтобы защитить власть закона": "Война против Национал-либеральной партии отнюдь не закончена. Нам предстоит еще одно сражение, оно состоится через две недели. Я призываю тех, кто участвовал в протестах, присоединится к нам, чтобы защитить правовое государство. Голосуйте, голосуйте, дорогие румынки и румыны, за нормальную цивилизованную страну!".

Ровно неделю назад румынский парламент большинством голосов одобрил программу нового правительства. Министры, входящие в его состав, в большинстве своем - однопартийцы нынешнего президента страны, но за кабинетом нет внушительного депутатского большинства.

Эта ситуация - одно из последствий продолжающегося политического кризиса в Румынии.

Пришедшая на этом этапе к финишу второй, глава предыдущего кабинета министров Виорика Дэнчилэ ушла в отставку после вынесения ей вотума недоверия.

Она подчеркнула, что "довольна промежуточными результатами голосования, видя, что имеется мощная поддержка в регионах, и что кампания против Социал-демократической партии потерпела неудачу, поскольку в итоге мы прошли во второй тур".

Политика Клауса Йоханниса в отношении реформ, особенно в сфере юстиции, поддерживалась ЕС. Действия же лидера Социал-демократической партии вызывали критику Брюсселя.

Официальные результаты первого тура президентских выборов в Румынии будут объявлены Центральным избирательным бюро страны в понедельник.