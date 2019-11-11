Свинотерапия как средство от аэрофобии

А что если пет-терапия избавляла (хотя бы на время) от аэрофобии? В аэропорту Сан-Франциско решили провести эксперимент: пассажиров отвлекает от рутины, стресса и суеты симпатичная хрюшка по имени "Лило". Она - одна из членов Wag Brigade, "Погладь меня!" - написано на ее жилетке. В фуражке и розовой шлейке Лило прогуливается по терминалам со своей хозяйкой Татьяной Даниловой и охотно общается со всеми, у кого есть несколько минут. "Люди обычно очень рады отвлечься от путешествий, остановиться на минуту, улыбнуться и сказать: "Ого, это здорово!" - рассказывает о любимице Татьяна и добавляет: "Она очень любопытна. Свиньи обладают интеллектом трехлетнего ребенка. И для них важно стимулировать интеллект и не скучать". Особенно рады общению дети: 8-летнюю Кэти Шредер больше всего поразило, что Лило "умеет делать разные трюки, как собака"! Для Кэти хрюшка исполнила соло на игрушечном пианино. Некоторые пассажиры делятся с Лило лакомствами, большинство делает селфи. Как призналась Дженнифер Казарян из службы по обслуживанию гостей международного аэропорта Сан-Франциско: "Благодаря Лило и другим участникам пет-терапии, люди начинают взаимодействовать друг с другом, создавая общность". Единственное, что Лило не любит как хищное животное, это когда кто-то подходит к ней сзади.