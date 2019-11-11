В ЮАР встретили первого темнокожего капитана сборной

Капитан сборной ЮАР по регби с товарищами по команде совершил круг почета в своем родном городе после победы в Кубке мира.

Сия Колиси — первый в истории команды темнокожий капитан. В Южной Африке до начала 1990-х годов существовал апартеид, поэтому за национальную команду в основном играли белые. Порт-Элизабет, родной город Колиси, принял своего чемпиона овациями. Он проехал на двухэтажном автобусе, поднимая над головой Кубок Уэбба Эллиса.

Дядя Колиси рассказал, что в детстве Сия часто спал на полу, потому что для всей семьи не хватало кроватей. А когда не было еды, он сидел на сахарной воде.

Сборная ЮАР в финале Кубка мира обыграла Англию со счетом 32:12.