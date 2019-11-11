В ЮАР встретили первого темнокожего капитана сборной

Капитан сборной ЮАР по регби с товарищами по команде совершил круг почета в своем родном городе после победы в Кубке мира.
Сия Колиси — первый в истории команды темнокожий капитан. В Южной Африке до начала 1990-х годов существовал апартеид, поэтому за национальную команду в основном играли белые. Порт-Элизабет, родной город Колиси, принял своего чемпиона овациями. Он проехал на двухэтажном автобусе, поднимая над головой Кубок Уэбба Эллиса.
Дядя Колиси рассказал, что в детстве Сия часто спал на полу, потому что для всей семьи не хватало кроватей. А когда не было еды, он сидел на сахарной воде.
Сборная ЮАР в финале Кубка мира обыграла Англию со счетом 32:12.
Другие No Comment
Огненный лев на стадионе
11:11 утра 11 ноября
Свинотерапия как средство от аэрофобии
Британцы чтят память павших
Бетонные заграждения в Багдаде
Фейерверк по случаю 30-летия падения Берлинской стены
Выставка Модильяни в Ливорно
Наводнения на севере Англии
В Австралии начались лесные пожары
Берлинская стена: как это было
Малыш-жираф предстал перед публикой чешского зоопарка
Printemps: «Очень любопытное Рождество»
Смог в Нью-Дели не проходит
Водяной смерч в Италии