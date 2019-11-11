Ровно в 11:11 утра 11 ноября на западе Германии официально стартовал карнавальный сезон. Разодетые в самые немыслимые костюмы на улицы Кёльна, Дюссельдорфа и других городов на Рейне вышли местные жители.

Карнавальный сезон начинается в ноябре, а заканчивается грандиозным праздником в марте. По традиции именно в земле Рейнланд-Пфальц испокон веков устраиваются карнавалы - самые известные в Кёльне, Дюссельдорфе и Майнце.