Антисемитская акция в Дании

В Дании неизвестные повалили и облили краской более 80 надгробий на еврейском кладбище XIX века. Инцидент произошёл в городе Раннерс на востоке полуострова Ютландия в субботу и был, по всей видимости приурочен к годовщине «Хрустальной ночи». В этот день 81 год назад по Германии прокатилась волна погромов, нацисты жгли и рушили еврейские школы, магазины, дома и синагоги. В датской полиции отнеслись к происшествию со всей серьёзностью и пообещали провести тщательное расследование.

На произошедшее уже отреагировала премьер-министр страны Метте Фредериксен, она осудила этот акт вандализма и заявила, что антисемитизм и расизм недопустимы в датском обществе. Между тем, по данным местных СМИ, в последние годы в стране наблюдается рост антисемитских проявлений.