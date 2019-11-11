Греция и КНР - партнёры навек?

Искреннюю заинтересованность друг в друге подчеркивали в понедельник в Афинах Си Цзиньпин и Кириакос Мицотакис. Глава греческого правительства заявил, что Китай особо ценит "геостратегическую позицию" страны в Европе в рамках Нового шёлкового пути, тогда как председатель КНР назвал Афины "истинным союзником" Пекина в создании паневразийской транспортной системы.

"Два из шестнадцати соглашений, подписанных сегодня Грецией и Китаем, касаются дальнейшей разработки инфраструктуры порта Пирей китайской компанией Cosco. Си Цзиньпин назвал проект “Головой Дракона”, а именно инициативы "Пояс и путь", тем самым подчеркивая, насколько важен для Пекина крупнейший порт Греции", - передает из Афин спецкорр Евроньюс Николетта Друга.

С момента прихода к власти в июле 2019 года Кириакос Мицотакис сделал ставку на привлечение иностранного капитала для укрепления греческой экономики после 8-летнего долгового кризиса.

"Речь идет о пути, который мы сегодня расширяем, - заявил он на совместной пресс-конференции. - Скоро он превратится в проспект, в автотрассу. Не могу скрыть своего счастья, потому что сейчас, когда наша страна вновь обрела экономический рост и занимает лидирующие позиции не только в Средиземноморском бассейне, но и в Европе в целом, мы остаёмся партнерами и двигаемся дальше в достижении общих целей".

"Обе стороны считают, что Китай и Греция - истинные партнеры по созданию Нового шёлкового пути, - заявил Си Цзиньпин, председатель КНР. - Мы хотим усилить транзитную роль Пирея и увеличить пропускную способность сухопутных и морских путей между Китаем и Европой".

Среди подписанных соглашений эксперты также отмечают учреждение в Афинах филиалов Китайского банка развития, Банка Китая, а также учреждение представительства Промышленного и коммерческого банка Китая - крупнейшего финансового госучреждения в мире.