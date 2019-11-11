Кокаиновые дары моря

Жителям пяти коммун французского департамента Жиронда закрыт доступ на пляж. Власти приняли решение после того, как с середины октября на побережье этого юго-западного региона Франции океан выбросил 763 килограмма наркотиков, главным образом, кокаина. Дары моря особенно участились в период с 4 ноября, сообщает местная прокуратура.

"Речь идет о кокаине, который, по всей вероятности, поставляется из Южной Америки, где он традиционно производится. Хотел бы привлечь внимание к тому, что это очень чистый кокаиин, который ни в коем случае не следует потреблять, потому что риск передозировки огромен!" - говорит прокурор Ренна Филипп Астрюк.

Чистота выбрасываемого морем наркотика составляет 83 %, согласно экспертам. Рекордсменами по количеству вылоленного зелья на Атлантическом побережье на сегодня стали города Аркашон (12 килограммов) и Порник (10).

Всех нашедших подозрительные свертки на берегу призывают, не открывая их, немедленно позвонить в полицию или жандармерию. Тем, кто ослушается, грозят до 10 лет тюрьмы за транспортировку наркотиков.

"Не знаю, смогла бы я понять, что это такое или приняла бы содержимое пакета за муку,- смеется жительница одного из населенных пунктов, где нашли "дары моря". - Скорее всего, я пошла бы в коммиссариат полиции и спросила у них, что это. Открывать бы не стала"...

На сегодня наиболее вероятной версией случившегося считается та, что злоумышленники избавились в море от груза из-за аварии или шторма. Расследование этого исключительного происшествия поручено прокуратурой Ренна морской жандармерии, жандармерии региона Луары и Центральному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Octris).