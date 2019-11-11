Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

Кокаиновые дары моря

 Комментарии
  Марфа Васильева 
Кокаиновые дары моря
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Жителям пяти коммун французского департамента Жиронда закрыт доступ на пляж. Власти приняли решение после того, как с середины октября на побережье этого юго-западного региона Франции океан выбросил 763 килограмма наркотиков, главным образом, кокаина. Дары моря особенно участились в период с 4 ноября, сообщает местная прокуратура.

"Речь идет о кокаине, который, по всей вероятности, поставляется из Южной Америки, где он традиционно производится. Хотел бы привлечь внимание к тому, что это очень чистый кокаиин, который ни в коем случае не следует потреблять, потому что риск передозировки огромен!" - говорит прокурор Ренна Филипп Астрюк.

Чистота выбрасываемого морем наркотика составляет 83 %, согласно экспертам. Рекордсменами по количеству вылоленного зелья на Атлантическом побережье на сегодня стали города Аркашон (12 килограммов) и Порник (10).

Всех нашедших подозрительные свертки на берегу призывают, не открывая их, немедленно позвонить в полицию или жандармерию. Тем, кто ослушается, грозят до 10 лет тюрьмы за транспортировку наркотиков.

"Не знаю, смогла бы я понять, что это такое или приняла бы содержимое пакета за муку,- смеется жительница одного из населенных пунктов, где нашли "дары моря". - Скорее всего, я пошла бы в коммиссариат полиции и спросила у них, что это. Открывать бы не стала"...

На сегодня наиболее вероятной версией случившегося считается та, что злоумышленники избавились в море от груза из-за аварии или шторма. Расследование этого исключительного происшествия поручено прокуратурой Ренна морской жандармерии, жандармерии региона Луары и Центральному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Octris).