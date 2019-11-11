Загадочная смерть в Стамбуле

В Стамбуле обнаружен мёртвым один из основателей организации "Белые каски". Тело бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье было найдено на рассвете в саду дома, в котором он проживал в районе Бейоглу. Проводится расследование, на данный момент приоритетной считается версия о том, что смерть наступила в результате падения с большой высоты, из окна или с балкона квартиры. Полицейские выяснили, что ночью посторонние не входили в здание.

Джемс Ле Мезюрье был основателем и директором некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue, который стоит за созданием "Белых касок" и занимается обучением и подготовкой членов этой организации, официальное название которой — "Сирийская гражданская оборона". Группа "Белые каски" оказывает гуманитарную помощь мирному населению в зонах конфликта и действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции.

Дамаск и Москва обвиняют её в связях с экстремистами и распространении ложной информации. Об этом в конце прошло недели заявила, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: