Сидней во власти огненной стихии

Чрезвычайное положение в связи с "катастрофической" ситуацией, вызванной масштабными лесными пожарами, ввели власти австралийского штата Новый Южный Уэльс. В опасности оказалась столица штата, крупнейший мегаполис страны - Сидней.

Впервые, отмечают специалисты, огонь угрожает его пяти миллионам жителей и инфраструктуре. Закрыты 350 школ, армии приказано оказать логистическую поддержку пожарным.

С минувшей пятницы на севере Нового Южного Уэльса зарегистрированы десятки очагов возгорания, в огне погибли 3 человека, 7 числятся пропавшими без вести, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

"Хуже этого, приятель, я никогда не видел, - говорит житель местечка Виталибы Дэйв Костелло. - На нас надвигался фронт огня, и мы ничего не могли с этим поделать... Я потерял нескольких друзей, потерял все свое имущество. Имущество - это ничто, а вот люди"...

"Я не знаю, зачем возвращаюсь на пожарище, - говорит житель другой сгоревшей деревни Джонс-Ривер Марк Далтон. - Ты просто возвращаешься, смотришь, что произошло и надеешься на лучшее"...

Чрезвычайная ситуация введена пока не неделю, сообщила в "Твиттере" глава правительства Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян. Из без малого 70 очагов возгорания 40 пока не удалось локализовать. На борьбу со стихией брошены более 1 300 пожарных и сотни единиц техники.

За последний месяц, по данным пожарных служб штата, огонь уничтожил до 11 000 тысяч квадратных километров леса, что эквивалентно по площади Ямайке.