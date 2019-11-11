Европа вспоминает павших

Во многих странах мира проходят акции памяти, приуроченные к годовщине завершения Первой мировой войны. В день, когда в 1918 было подписано Компьенское перемирие, во Франции вспоминают павших в боях как в годы Великой войны, так и в ходе боевых операций в послевоенное время. По традиции в День перемирия президент Пятой республики Эммануэль Макрон возложил цветы к Могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почтил память павших в ходе церемонии у кенотафа в небольшом английском городе Вулверхэмптоне. Лидер консерваторов приехал туда в рамках своего предвыборного тура по Соединённому Королевству. В воскресенье Джонсон возлагал цветы к памятнику неизвестному солдату в Лондоне — в этой церемонии участвовал и его главный политический оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин.

День памяти традиционно отмечают во всех странах Британского содружества. На церемонии в Канберре генерал-губернатор Австралии Дэвид Харли говорил о благодарности ныне живущих тем, кто, цитата, «не желая войны, с оружием в руках встал на защиту свободы».