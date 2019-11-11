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Испания

Альберт Ривера попрощался после "провальных выборов"

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  Лев Удольский 
Альберт Ривера попрощался после "провальных выборов"
Авторское право
REUTERS/Susana Vera
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Основатель испанской партии «Граждане» Альберт Ривера, , объявил об уходе из политики. Он принял такое решение после того, по итогам прошедших выборов его партия лишилась сорока семи мест в парламенте:

_«Я ухожу с поста лидера партии, поскольку именно в этом и состоит ответственность. Я уже говорил вчера и вновь повторю, что успех общего дела – это всегда общая заслуга. Но лидерам следует помнить, что за плохой результат отвечает лидер».
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Ривера заявил, что слагает с себя депутатские полномочия и пожелал успехов тем, кому предстоит теперь принимать в стране политические решения:

_«Я благодарен миллионам избирателей за возможность служить вам, этот путь был трудным, долгим, но чудесным, Это несомненно самое замечательное из всего, что я сделал в своей жизни; но теперь я намерен идти дальше и посвятить себя тем, кого люблю больше всего, - своей семье».
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Сторонники Риверы выразили ему признательность аплодисментами, которые, как он заявил, глубоко его растрогали. Своё выступление он завершил словами «Да здравствует свобода!»

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