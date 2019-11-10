Саммит в Охриде: интеграционный проект Западных Балкан

На встрече в Охриде лидеры Албании, Сербии и Северной Македонии ясно дали понять, что членство в Европейском Союзе для них по-прежнему является стратегической целью и безальтернативным вариантом. Политики договорились о принципах общего экономического пространства в регионе, которые утвердили специальной декларацией.

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии: "План действий предусматривает круглосуточное дежурство на наших границах. Это упростит перемещение граждан в регионе, имеющих документы, удостоверяющие личность. Кроме того, это создаст условия для быстрого пересечения границ грузовикам и фурам".

Участники саммита призвали и другие государства Западных Балкан присоединиться к общему экономическому пространству. Между тем Черногория, которую представляла министр экономики Драгица Секулич, заявила, что пока к этому не готова. Стране нужно время, сказала Секулич в интервью Euronews.

Драгица Секулич, министр экономики Черногории: "Надо подождать. Мы должны все взвесить и оценить: принесет ли это пользу, или это обернется ненужной тратой сил на дополнительную инициативу".

В Охриде не присутствовал Хашим Тачи, президент частично признанного Косова. Он отказался от участия в форуме, заявив , что "цель Приштины - вступление в НАТО и ЕС, которое не может быть заменено никакой региональной инициативой". В беседе с Euronews премьер-министр Албании Эди Рама выразил надежду, что на следующий саммит власти Косова направят своего представителя:

"Я бы очень хотел, и я надеюсь, что как только в Косове будет сформировано новое правительство, когда все политические институты заработают в обычном режиме, они прибудут на встречу в Дуррес и мы продолжим работать все вместе".

Борьян Йовановски, Euronews: "В очередной раз обсуждать интеграционный проект Албания, Сербия и Северная Македония будут 21 декабря. Одновременно на Западных Балканах ждут позитивного сигнала от Евросоюза относительно членства в сообществе. Эта перспектива не вырисовываются столь ясно после того, как Европейский Совет не принял решения о начале переговоров о принятии в ЕС Северной Македонии и Албании".