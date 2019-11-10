День памяти павших в Великобритании. Красный мак в петлицах членов королевской семьи, тысяч ветеранов и военнослужащих у лондонского Кенотафа. Это символ крови погибших в Первой мировой войне и других вооруженных конфликтах.

Скорбь объединила и сегодняшних непримиримых политических врагов: в ходе церемонии премьер-министр Борис Джонсон и лидер оппозиции Джереми Корбин стояли плечом к плечу.

День памяти павших был учрежден ровно сто лет, и с тех пор отмечается ежегодно в воскресенье, наиболее близкое к 11 ноября - дате окончания первого мирового конфликта.