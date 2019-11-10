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Великобритания

День памяти павших в Великобритании

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  Мария Горковская 
День памяти павших в Великобритании
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День памяти павших в Великобритании. Красный мак в петлицах членов королевской семьи, тысяч ветеранов и военнослужащих у лондонского Кенотафа. Это символ крови погибших в Первой мировой войне и других вооруженных конфликтах.

Скорбь объединила и сегодняшних непримиримых политических врагов: в ходе церемонии премьер-министр Борис Джонсон и лидер оппозиции Джереми Корбин стояли плечом к плечу.

День памяти павших был учрежден ровно сто лет, и с тех пор отмечается ежегодно в воскресенье, наиболее близкое к 11 ноября - дате окончания первого мирового конфликта.

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