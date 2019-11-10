Победа, не достигшая цели

Социалисты во главе с и.о премьера Педро Санчесом вновь победили на прошедших в Испании внеочередных парламентских выборах, однако цели своей не добились. После неудачной попытки создать коалиционное правительство по итогам предыдущего голосования в апреле, Санчес надеялся укрепить свои позиции и создать однопартийное правительство. Но теперь ему придётся вновь вести поиск возможных партнёров по коалиции.

"Мы просто обязаны на этот раз сформировать прогрессивное правительство, чтобы разблокировать политическую ситуацию в нашей стране, - сказал он, выступаю перед своими сторонниками после того, как стали известны результаты голосования . - Мы призываем к диалогу все политические партии кроме известных своими ненавистнической риторикой и антидемократическими позициями, исключающими возможность сосуществования".

Кроме социалистов, потерявших три мандата ( теперь у них 120 депутатов), в первую пятёрку политических сил Испании вошли консервативная Народная партия (87 мандатов), ультра-правая партия "Вокс" (52 депутата), коалиция левых политических сил "Подемос" (26 мест) и Левые республиканцы Каталонии (13 кресел).

Правоцентристская Народная партия - на втором месте с улучшенным по сравнению с апрельским результатом. После коррупционного скандала, которое в июне 2018 года привело к отставке правительства консерваторов во главе с Мариано Рахоем, новому лидеру партии молодому харизматичонму Пабло Касадо удалось частично восстановить ее имидж.

"Сейчас мы должны быть очень требовательными к Социалистической партии, - сказал после выборов Касадо.- Посмотрим, что скажет Педро Санчес, и лишь тогда возьмём на себя ответственность, потому что Испания больше не может находиться в тупике".

Выборы ознаменовались сенсационным прорывом ультра-правых популистов: партия "Вокс" Сантьяго Абаскаля, которую образовало отколовшееся несколько лет назад от Народной партии её наиболее консервативное крыло, впервые вошла в парламент по итогам апрельских выборов, а теперь более чем вдвое улучшила свой результат.

"Сегодня патриотическая альтернатива и социальная альтернатива, требующие национального единства и восстановления конституционного порядка в Каталонии, были консолидированы в Испании с неукоснительным соблюдением наших законов", - заявил Абаскаль.

Немалую роль в росте популярности "Вокс" сыграл каталонский кризис, по которому партия занимает крайне жёсткую позицию .

Коалиция левых сил "Подемос" результатами выборов разочарована: в парламенте нового созыва у неё на 16 депутатов меньше. Тем не менее лидер "Подемос" Пабло Иглесиас призвал все левые силы объединиться и не допустить дальнейшего продвижения ультра-правых.

Но самое тяжёлое поражение потерпела либералы Альберто Риверы. Их партия "Граждане" получила лишь 10 мандатов - на 47 меньше, чем по итогам выборов в апреле.