Клаус Йоханнис лидирует на президентских выборах в Румынии

В Румынии прошел первый тур президентских выборов. Согласно предварительным данным, лидирует действующий глава государства Клаус Йоханнис. Он набрал около 39% голосов, заметно обойдя остальных кандидатов.

Впрочем, это было предсказуемо в условиях глубокого раскола в рядах румынской оппозиции. Главный вопрос заключался в том, кто именно станет соперником Йоханниса во втором туре.

Соцопросы прочили дуэль с популярным румынским актером Мирчей Дьякону, подавшимся в политику несколько лет назад. Это был единственный независимый кандидат.

Однако согласно предварительным данным, во второй тур выборов проходит Виорика Дэнчилэ - лидер румынских социал-демократов. За нее проголосовало около 23% избирателей. Еще месяц назад Дэнчилэ возглавляла правительство Румынии. Однако была вынуждена уйти в отставку после того, как парламент с подачи правящей партии вынес вотум о недоверии.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоится ровно через две недели - 24 ноября.