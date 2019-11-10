Пабло Касадо: наверстать упущенное

Всего несколько месяцев назад, на парламентских выборах 28 апреля 2019 года, Народная партия под руководством Пабло Касадо показала худший результат в своей истории. Она получила всего 66 мандатов вместо 135 в парламенте предыдущего созыва.

Несмотря на это, ставший в 37 лет самым молодым лидером консерваторов Касадо не склонил головы. В назначенных на 10 ноября очередных досрочных выборах он увидел возможность наверстать упущенное и исправить допущенные ошибки.

Пабло Касадо родился в 1981 году в Паленсии, получил диплом адвоката. Состоит в браке с Исабель Торрес Ортс, отец двоих детей. В 2003 году он вступил в Народную партию и уже через два года руководил молодёжной организацией консерваторов в Мадриде. В 2007-м был избран депутатом Ассамблеи Мадрида, но сложил полномочия два года спустя, чтобы занять должность руководителя кабинета возглавившего правительство Хосе Марии Аснара.

В июне 2018 года Касадо выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Народной партии после того, как парламент вынес вотум недоверия кабинету Мариано Рахоя. Вместе с Сорайей Саэнс де Сантамария одержал победу на впервые проводившихся в Народной партии праймериз и вышел во второй тур. На внеочередном XIX съезде 21 июля 2018 года был избран председателем.

Возглавив Народную партию, Касадо попытался вернуться к "идеям Азнара" и осуществить крен вправо. Но вышло вовсе не так, как он ожидал: на апрельских выборах консерваторы потеряли 3 с половиной миллиона голосов.

В завершившейся предвыборной кампании он сделал ставку на умеренность, заявив, что его цель - объединить голоса всех представителей правого спектра. Три кита его новой стратегии: массовое снижение налогов, применение закона "О национальной безопасности в Каталонии" и поддержка самозанятых.