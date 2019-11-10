Ярый противник сепаратизма

Лидер ультраправой партии Vox ("Голос") Сантьяго Абаскаль утверждает, что возглавляемое им политическое объедение в течении последних лет добилось успеха, потому что не обманывает избирателей. По словам Абаскаля, в Каталонии сейчас — состояние перманентного мятежа, который начался с бывшего председатель женералитета Жорди Пужоля. Лидер ультраправых уверен, что все нелегальных мигрантов необходимо как можно скорее выслать из страны.

Сантьяго Абаскаль родился и вырос в Стране Басков, и своё яростное сопротивление любым проявлениям сепаратизма он объясняет постоянно ощущавшейся в детстве угрозой насилия со стороны бывшей вооруженной группировки ETA.

Политическая карьера Абаскаля началась в правоцентристской Народной партии. В декабре 20013 года он стал одним из основателей партии Vox, а в 2014 году возглавил ее.

В конце прошлого года Vox вошла в региональный парламент Андалузии, получив 12 кресел —ультраправые попали в законодательное собрание впервые за 40 после после восстановления демократии. А по итогам всеобщих парламентских выборов, состоявшихся в апреле, в конгрессе депутатов страны появились уже 24 народных избранника от Vox.