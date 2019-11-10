Президент Боливии: выборы будут, отставка - нет

На фоне антиправительственных протестов, к которым присоединилась и полиция, президент Боливии Эво Моралес согласился провести новые выборы. Ранее к этому призывала Организация американских государств. Президентские выборы в республике состоялись 20 октября. По данным Высшего избирательно суда победу одержал Моралес. Его соперник Карлос Меса не признал итоги голосования. В стране вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес ввел режим ЧП и обвинил оппозицию в попытке госпереворота.

"Моя главная миссия - защищать жизнь, сохранять мир, обеспечивать социальную справедливость, экономическую стабильность и единство народа Боливии". - сказал Моралес. Он так же отметил, что не намерен уходить в отставку.

Покинуть президентский пост Моралеса призвал лидер боливийской оппозиции Меса, после того, как наблюдатели обнаружили ряд нарушений в ходе избирательного процесса. "Мы считаем, что Моралес должен уйти, если в нем осталась хоть капля патриотизма" - отметил Меса.

Ранее он заявил: "Мне не о чем вести переговоры с Моралесом и его правительством. Мне с ними нечего обсуждать, потому что президент намеревается оседлать часть боливийского общества".

Меса считает, что боливийцы должны продолжить протесты до проведения новых выборов главы государства. Политик обратился к парламенту с просьбой созвать встречу с участием всех политических сил для выбора нового состава Высшего избирательного суда.