Протестующие захватили офисы госСМИ

В Боливии не утихают протесты против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Накануне на сторону протестующих перешли полицейские в нескольких городах страны. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Эво Моралес, президент Боливии: "Это - государственный переворот, как вы знаете из прессы, братья. Государственный переворот против демократически избранного правительства. Я призываю к диалогу между партиями, которые по итогам прошедших национальных выборов получили места в парламенте. Есть четыре партии. Я призываю их к открытой повестке дня, чтобы поговорить, чтобы успокоить Боливию".

Тем временем основной соперник Моралеса экс-президент Боливии Карлос Меса, занявший второе место на прошедших в октябре выборах, заявил, что не собирается вести переговоры с президентом. Он и его сторонники считают, что единственная возможность выхода из сложившегося кризиса - проведение нового голосования.

Лидер боливийской оппозиции Карлос Меса: "Мне не о чем вести переговоры с Эво Моралесом и его правительством, потому что президент Боливии пытается подавить часть боливийского общества. Мы, политические партии, считаем, что вся ответственность лежит исключительно на нем".

Накануне главнокомандующий вооруженными силами Боливии заявил, что армия не станет участвовать в подавлении протестов против переизбрания Моралеса на новый срок и призвал стороны "не доводить ситуацию до необратимой". В субботу манифестанты заняли офисы национального телеканала и радиостанции, вынудив журналистов покинуть рабочие места.