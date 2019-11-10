Невидимые стены Германии

В столице Германии в субботу вечером на площади у Бранденбургских ворот состоялся торжественный концерт по случаю 30-летия падения Берлинской стены. Несмотря на ненастную погоду, там собрались тысячи жителей и гостей города. В праздничном мероприятии приняли участие также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Выступая с речью перед собравшимися, он отметил, что в жизни граждан страны в последнее время возникли "новые стены", которые возвели между собой сами люди, и призвал снести их.

"В нашей стране возникли новые стены. Стены разочарования, стены гнева и ненависти, стены безмолвия и отчуждения. Это невидимые стены, но все еще разделяющие нашу страну. Они препятствуют нашему сплочению", - сказал Штайнмайер.

Кульминацией торжеств стали народные гуляния у Бранденбургских ворот под аккомпанемент известных немецких музыкантов и ди-джеев. В финале публику ждал праздничный фейерверк.