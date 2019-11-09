Разведение сил в Донбассе

Украина и самопровозглашённая Донецкая народная республика в субботу начали синхронный отвод сил в районе населенного пункта Петровское. Эксперты надеются, что это даст новый импульс для мирного процесса как на площадке минской Контактной группы, так и в рамках нормандского формата. Во второй половине дня ДНР заявила, что завершила вывод подразделений. Заместитель командующего силовой операции генерал-майор Богдан Бондарь ранее сообщил, что украинские части имеют для этого три дня. Он также сказал: "Если противник не выполнит свои обязательства, мы в скором времени вернемся на наши позиции, которую мы только что оставили".

В ОБСЕ приветствовали разведение сил у Петровского. Как сообщил журналистам один из представителей офиса организации в Донецке, миссия будет следить за ситуацией в районе с помощью видеокамеры и беспилотников. О разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском контактная группа в Минске договорилась еще в 2016 году, но окончательно выполнить это получилось только сейчас. В станице Луганской - в июне, в Золотом - в конце октября.

В Москве, Донецке и Луганске подчеркивают, что разведение сил возобновлено по инициативе Киева после поездок президента Украины Владимира Зеленского к линии соприкосновения.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с середины апреля 2014 г. по середину мая 2019 г. в результате вооруженного противостояния на востоке страны погибли более 3 тысяч гражданских лиц, общее число раненых среди гражданского населения составило 7-9 тысяч человек.