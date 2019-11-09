Испанцы вновь готовятся выбирать парламент

10 ноября на избирательных участках вновь ждут испанцев. Нынешние досрочные парламентские выборы - четвертые за последние четыре года. Эксперты отмечают: подобной политической поляризации взглядов населения не было с периода перехода Испании к демократии после смерти Франсиско Франко в 1975 году.

Какая бы партия не пришла к власти, ей придется столкнуться с кризисом в Каталонии. В регионе не утихают акции протеста сторонников независимости региона.

Исполняющий обязанности премьер-министра и лидер социалистов Педро Санчес рассчитывает сформировать уверенное парламентское большинство. Но, согласно опросам, его надежды тщетны.

"В конце концов, нам решать, как долго все это будет продолжаться. Народ должен проголосовать соответствующим образом. Мы устали от недееспособности людей в деловых костюмах", - говорит Хоакин Ирундан, учитель каратэ.

"Это ни на что не похоже. Они должны были как-то договориться. Я не понимаю почему они этого не сделали. Политики обязаны искать решения, а не доводить страну до такого", - считает Марисоль Сирвен, пенсионерка.

"У них нет ни стыда, ни совести, - говорит ее соотечественник. - Урезать бы им зарплату. Тогда бы они быстро пришли к какому-нибудь соглашению. Так не может больше продолжаться: они получают зарплату, но не работают"

По прогнозам экспертов, главная борьба развернется между социалистами и правоцентристами Народной партией. Высок рейтинг и у ультраправой Vox, которая может получить до 50 мест в парламенте - вдвое больше, чем в результате прошлых выборов.