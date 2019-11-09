Лула на свободе

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел на свободу. В пятницу он покинул здание управления федеральной полиции в городе Куритиба, где провел в заключении 580 дней за совершение коррупционных преступлений.

У ворот учреждения экс-президента встречали соратники по Партии трудящихся и многочисленные сторонники. Он поблагодарил собравшихся и пообещал незамедлительно вернуться к политической деятельности.

Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по делу о коррупции. Изначально его приговорили к 13 годам тюрьмы, но затем срок сократили до 8 лет.

В четверг Верховный суд принял решение, позволяющее Луле находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций.